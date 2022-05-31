Samsun’da denizde kadın cesedi bulundu

Samsun'da denizde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Mert Plajı yanı ile Mert Irmağı’nın denize döküldüğü yerin orta kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde suyun üzerinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi denizden çıkarıp bota aldığı kadının Samsun Limanı’na götürüp burada sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının ölmüş olduğunu tespit etti. Henüz kimliği tespit edilemeyen kadının intihar mı ettiği yoksa denize mi atıldığı araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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