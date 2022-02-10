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Şanlıurfa’da 200 polisle asayiş uygulaması: 45 gözaltı

Şanlıurfa'da, 200 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş uygulamasında, 45 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa’da 200 polisle asayiş uygulaması: 45 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce 200 polisin katılımıyla sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinin denetimlerinde 22 çalıntı motosiklet, 200 gram eroin, 1 kilo 170 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, sopa ve bıçaklar ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis tarafından gözaltına alınan 45 şüpheli emniyete götürüldü. DHA

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