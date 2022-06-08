Şaraplık üzümleri dolu vurdu
Denizli'nin şaraplık üzüm üretimi ile tanınan ilçelerinden Çal’da geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışının hasar tespiti yapıldı. Bölgede 8 bin dekarlık üzüm bağının yüzde 80’e kadar doludan etkilendiği açıklandı.
Bölgede İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı hasar tespit çalışmasında Sazak, Karakaya, Kaplanlar ve Selcen köylerinde yaklaşık 8 bin dekarlık üzüm bağının yüzde 40 ile yüzde 80 oranında doludan etkilendiği ortaya çıktı.
Çal Belediyesi, dolu yağışından kaynaklanan mağduriyetin en aza indirilmesi için 400 üreticiye bakır sülfat dağıttı. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Üreticiye elimizden gelen desteği vermeye çabalıyoruz. Dolu yağışı üreticilerimizin moralini bozdu” diye konuştu.