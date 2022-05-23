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Sarıyer’de otomobil alev alev yandı

Sarıyer'de park halindeki otomobil aniden yanmaya başladı. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 10:02 - 23 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Yangın, dün akşam saatlerinde PTT Evleri Mahallesi Berkant Sokak’ta park halindeki 37 AJ 019 plakalı otomobilde çıktı. Otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı.

Yangının kısa sürede büyümesiyle alevler bütün otomobili sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilin alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. (DHA)

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