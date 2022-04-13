Scooter’ın çocuğa çarptığı kaza kamerada!

Trabzon'da 2 gencin bindiği elektrikli Scooter, annesinin elini bırakarak koşan çocuğa çarptı. Çarpışmayla çocuk ve gençler savrulurken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, iki gün önce akşam saatlerinde, kentin işlek sokağı olan trafiğe kapalı Uzunsokakta meydana geldi. Elektrikli Scooter süren 2 genç, alışveriş sırasında annesinin elini bırakıp, koşarak önlerine çıkan çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuk ve gençler savruldu. Yaralanmanın olmadığı kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, çocuğa çarpan Scooter’daki 2 arkadaşın uçarak yola savrulduğu, çevredekilerin yardıma koştuğu, korku yaşayan annenin de çocuğuna sarıldığı görülüyor. (DHA)

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