Selçuk Yaşar Ödülü sahibini buldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Selçuk Yaşar Ödülü; başarı hikayesi bir köy okulundan Silikon Vadisi’ne uzanan, Udemy ve Carbon Health girişimlerinin kurucusu Eren Bali'ye verildi. Bali, "Bu ödülü teknoloji alanında insanların neler yapabileceğini göstermek ve gençlere örnek olabilmek için kabul ediyorum" dedi.

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Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, 17 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle üçüncü kez sahibini buldu.

Bu yılın ödülü, online eğitim şirketi Udemy ve geleneksel sağlık hizmetlerini dijitalleştiren Carbon Health girişimleriyle geniş kitlelere ulaşan girişimci Eren Bali'ye verildi.

“2021 YILI TEMASINI ‘DİJİTAL DÖNÜŞÜM’ OLARAK BELİRLEDİK”

Selçuk Yaşar Ödülü'nün 2021 yılı temasını ‘dijital dönüşüm' olarak belirlediklerini ifade eden Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Toplumsal sorunlara duyarlı, problem çözme yeteneğine sahip, analitik becerisi yüksek, yenilikçi bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Teknoloji yaşamımızın her anında yer alıyor, alışkanlıklarımız değişiyor; eğitim ve öğretim de bu değişimden etkileniyor. Yeni teknolojilere uyum sağlamanın önemine inanıyor, dijitalleşen dünyanın hızını ve kolaylığını, hayatımızın her alanına taşımaya gayret gösteriyoruz.” dedi.

“HEDEFİMİZ TOPLUMSAL REFAHA KATKIDA BULUNMAK”

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar ise konuşmasında şunları ifade etti:

“Bu ödülü babam yaşarken başlatmak ve sürdürmekti amacımız. Amacımız, faaliyetlerimizi bilim ve bilgiyle taçlandırmak. Hedefimiz, sürdürülebilir çalışmalarla toplumsal refaha katkıda bulunmak. Dijital dönüşüme çok önem veriyoruz. Pandemiyle birlikte bu konu daha da hızlı girdi hayatlarımıza. Eren Bali'nin tüm gençlerimize, girişimcilere örnek olmasını diliyorum.”

“TÜRKİYE’NİN BUNU ÇOK İYİ DEĞERLENDİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Ödülün bu yılki sahibi Udemy ve Carbon Health Kurucusu Eren Bali ise, “Dijital dönüşümle beraber dünya tamamen eşit hale gelmese de daha hırslı ve azimli şekilde çalışan ülkelerin öne geçebileceği bir an söz konusu oldu. Türkiye'nin bunu çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Bundan 10 sene önce Türkiye'den çıkmış teknoloji alanında hiç şirket yokken, Udemy Türkiye'den çıkan birisinin kurduğu ve halka açılan ilk şirket oldu. Sonraki 10-15 sene içinde Türkiye büyük bir hamle yaptı. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Gençlerimiz çok azimli ve çalışkan. Türkiye'deki gençlere yardımcı olmak, onların ufkunu açmak için elimden geleni yapmak istiyorum. Bu ödülü teknoloji alanında insanların neler yapabileceğini göstermek ve gençlere örnek olabilmek için kabul etmek istedim” diye konuştu.

EREN BALİ İLK UYGULAMASINI ÜNİVERSİTEDE YAZDI

Eren Bali, 1984 yılında Malatya'da doğdu. İlkokul hayatını Malatya'nın tek öğretmenli köy okulunda tamamlayan Bali, dijital eğitimler sayesinde uluslararası matematik olimpiyatlarında gümüş madalya kazandı. MIT ve Harvard gibi üniversitelere gitmek yerine eğitimine Türkiye'de devam etme kararı verdi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne yerleşti. Matematik bölümünde çift anadal yapan Bali, henüz üniversitedeyken bir sunucu üzerinden müzik dinlenmesini sağlayan bir uygulama yazdı.

UDEMY’NİN TEMMELLERİ ODTÜ’DE ATILDI

Üniversite eğitimi sonrasında ODTÜ Teknokent'teki eğitmenlerin verdiği eğitim ve derslerin, Eren Bali ve ortaokul arkadaşı olan Oktay Çağlar'ın geliştirdiği bir uygulama üzerinden dijital ortama taşınmasıyla daha sonra kurulacak olan Udemy'nin temelleri atıldı. Bu uygulamadan bir sene sonra bir internet devi olan Yelp'in CEO'su Jeremy Stoppelman tarafından istediği desteği alan girişimciler, 1 milyon dolarlık önemli bir sermayeye ulaştı. Böylece online eğitim şirketi Udemy kurulmuş oldu.

YAKALADIĞI BAŞARI ABD’DE DİKKAT ÇEKTİ

Udemy kısa bir sürede oldukça dikkat çekerek büyük bir başarı yakaladı ve ABD basınının ilgisini çekti. San Francisco'nun en önemli gazeteleri Eren Bali'nin köy okulundan Silikon Vadisi'ne uzanan başarı hikayesini yazdılar. Udemy'nin başarısıyla ilgili öne çıkan en güçlü yön ise PayPal, Booking.com, Goldman Sachs gibi sektör devi firmaların şirket içi eğitimlerini Udemy aracılığıyla almaları oldu.

CORBON HEALTH EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ ŞİRKET OLDU

Bilgisayar programcılığından yabancı dil eğitimine, fotoğrafçılıktan blok zincir teknolojisine kadar pek çok konuda binlerce eğitimle, Udemy tüm dünyada kendini çoktan kanıtladı. Eren Bali, dünya çapında büyük bir başarıya imza atan Udemy'nin CEO'luk görevini devrettikten sonra geleneksel sağlık hizmetlerini dijitalleştiren Carbon Health isimli girişiminin peşinden gitmeye başladı. Kısa sürede aldığı yatırımlarla değerini 3 milyar doların üstüne çıkarmayı başaran Carbon Health, 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı büyüyen ikinci özel şirket olarak zirvede yer aldı. COVID19 pandemisinden kaynaklanan ve bu süreçte ortaya çıkan sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için 14 eyalette 90'dan fazla klinik açarak, testlerin yaygınlaştırılmasını ve aşı çalışmalarının hızlanmasını sağladı.