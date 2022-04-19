Seraları bu kez fırtına vurdu

Amasya'da etkili olan fırtına nedeniyle Büyük Kızılca köyündeki seraların bazıları yıkıldı, bazılarının da demir iskeletleri hasar gördü.

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Başta domates olmak üzere birçok tarım ürününün üretildiği Amasya’da, ocak ayında yoğun kar yağışı nedeniyle zarar görüp, sağlanan 50 milyon TL’lik destekle onarılan seraları, bu kez fırtına vurdu. Fırtınanın etkili olduğu Büyük Kızılca köyünde bazı seralar yıkıldı, bazılarının da demir iskeletleri hasar gördü. Fidelerin de ciddi etkilendiği seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı. (DHA)

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