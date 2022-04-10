Sevgilisinin evini ateşe vermişti, cezası belli oldu

Elazığ’da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Keban İlçe Başkanlığını yapan Muzaffer Bayir, şiddet uyguladığı için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini, onun teyzesi ile oğlunu öldürmeye teşebbüs suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkeme öldürme suçunun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 33 yıla indirdi.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elazığ'da 4 ay önce birlikte yaşadığı 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Keban İlçe Başkanı Muzaffer Bayir'den şiddet gördüğü için ayrılan ve bu nedenle ölüm tehditleri alan Çağla Çelik, 10 yaşındaki oğlu E.Y ile teyzesi Güler Deniz'in evine sığındı.

Ancak öfkeli adam genç kadının izini sürdü ve Sürsürü Mahallesi’nde yaşadığı evi tespit edince Çağla Çelik ile teyzesini bira şişesi ve sopayla döverek şiddet uyguladı. Can güvenliği olmadığı için telefonuna KADES acil yardım uygulamasını indiren Çelik polisten yardım istedi.

Çağla Çelik'e koruma ve Muzaffer Bayir'e karşı uzaklaştırma kararı alındı. Bunu öğrenen Muzaffer Bayir, şiddetin dozunu daha da artırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen dayak olayından bir gün sonra eve ikinci kez gelen Bayir, önce kapıyı zorladı, bunu başaramayınca bira şişesindeki benzini dış kapının altından dökerek evi ateşe verdi.

CANLARINI KURTARMAK İÇİN BALKONDAN ATLADILAR

Evde mahsur kalan Çağla Çelik, oğlu ve teyzesi ile çareyi ikinci kattaki evin balkonundan atlamakta buldular. Üçü de yaralı olarak hastanede tedavi altına alınırken, ayrıldığı sevgilisinden şikâyetçi olan Çağla Çelik,

“Evde otururken patlama sesiyle birlikte yoğun bir duman içeri girdi. Dış kapıya doğru kaçmak istediğimizde alev topu üzerimize gelince yatak odasının balkonundan aşağı atladık.

Evimi kimin yaktığını görmedim, ama eski sevgilimin benden intikam almak için yakmış olabileceğini düşünüyorum. Koruma ve uzaklaştırma kararını ihlal etmiştir. Evim küle döndü” dedi.

BEN YAKMADIM KENDİSİ VEYA ESKİ KOCASI YAKMIŞTIR

Gözaltına alınan Muzaffer Bayir evi yaktığını inkar ederek, “Çağla ile ilişkim ortaya çıkınca eşim ve çocuklarım beni evden attılar. Kendisiyle evlilik planları yapıyordum, aramız bozulunca beni terk etti. Evini ben yakmadım, eski eşi veya kendileri yakmış olabilir. Hatta yangın çıktığı gün ben Keban ilçesindeki köyüme gitmiştim. Elazığ'da bile değildim” dedi.

DAKİKA DAKİKA MOBESEYE YAKALANDI

Polis evin olduğu caddeyi gören MOBESE kayıtlarını inceleyince evin Muzaffer Bayir tarafından yakıldığı dakika dakika tespit edildi.

Bayir'in 11.42'de kadının evinin yakınına gelip bir otomobilin yanında bekledikten sonra 11.43'te parka geldiği, 11.54'te Çağla Çelik'in evinden çıkarak sokaktan çıkarken 11.56'da evden dumanlar yükseldiği tespit edildi.

Polisin görüntüleri kendisine izlettiği Bayir bu kez de, “Eve gittim, kapıyı çaldım, açan olmayınca geri döndüm” dedi. Tutuklanan Muzaffer Bayir, hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı.

SOPA VE ŞİŞE SİLAHTAN SAYILDI, 3 KEZ AĞIR MÜEBBET

Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, sanığı yangın çıkarmak suretiyle güdülen öldürme amacıyla 3 kişiyi kasten öldürmek suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı her kişiye karşı 11 yıl olmak üzere 33 yıla indirdi. Sanığın daha önce de Çağla Çelik ve ailesine şiddet uyguladığı için suç işlemedeki ısrarı, uslanmaz kişiliği ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından cezasında iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Sanığın ayrıca Çağla Çelik ve teyzesini dövdüğü için sopa ve bira şişesini ise silahtan sayarak 1'er yıl 3'er ay ayrıca hapisle cezalandırılmasını kararlaştırıp hükmen tutukluluk halinin devamına oy birliğiyle karar verdi.