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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yanan otomobilin sürücüsü yangını fark etmesi üzerine aracını emniyet şeridine çekti.

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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 00:45 sıralarında TEM Otoyolu Edirne İstikametinde hareket halinde olan otomobilde çıktı.

Otomobilin yandığını fark eden sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekerek terk etti. Duran otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangının 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik polisleri güvenlik amaçlı 1 şeridi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası otomobilde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangında otomobil içerisinde bulunan sürücü yangından etkilenmezken otomobil kullanılamaz hale geldi. (İHA)

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