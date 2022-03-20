Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düşme anı kameraya yansıdı

Bayburt’un Kılıçkaya Yayla yolunda seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü. Çığdan 2 işçi son anda kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Bayburt’a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kılıçkaya Yaylası mevkiinde çığ meydana geldi. Rüzgar Enerji Santralinde çalışan 2 işçi, personel değişimi yapmak üzere yolda ilerlerken ilerledikleri yol güzergahına bir anda çığ düştü.

Düşen çığda Rüzgar Enerji Santralinde çalışan personellerin kullandığı paletli araç kara saplandı. Araçta bulunan 2 kişi, çığ anında aracı terk ederek son anda canlarını kurtardı. Yaşanan çığ anı köy sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Araçları kısmen çığın altında kalan 2 personel, olay yerine jandarma ve karayolları ekiplerini çağırdılar. Jandarma ve karayolları ekiplerince kara saplanan araç yoğun çabalar sonucunda kurtarılmaya çalışılırken, iki işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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