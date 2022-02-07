Şile’de restoranda olay! Silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldı

İstanbul Şile'de Gökhan G. isimli şahsın restoranda silahını göstererek olay çıkardığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan polisin, silahını almak istemesi üzerine yaşananları cep telefonu kamerasına kaydettiren şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Şile’de dün saat 02.00 sıralarında, polise, restoranda oturan iş insanı Gökhan G.’nin silahını diğer müşterilere göstererek olay çıkardığı ihbarı yapıldı. Restorana gelen polis, şüpheliyi dışarı çıkardı. Ekipler, Gökhan G.’nin silahını ve ruhsatını kontrol etmek istedi.

Bunun üzerine şüpheli, o anları yanındaki bir kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Görüntülerde kameraya bir süre konuşan şüphelinin daha sonra silahını polise verirken yere düşürdüğü görülüyor.

Şüphelinin ruhsatlı silahı ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Gökhan G. hakkında, ‘silah teşhiri’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından adli işlem başlatıldı. DHA