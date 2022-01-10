Şırnak’taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 82 gözaltı

Şırnak'ta, jandarma ve polis ekiplerin düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 82 kişi gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı’nda 3- 9 Ocak 2022 tarihleri arasında kaçakçılık ve asayiş olayları ile ilgili operasyon düzenledi. Operasyonlarda 69’u kaçakçılık, 13’ü asayiş suçlarından olmak üzere 82 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 63 mermi, 5 bong, 2,26 gram metamfetamin, 1,4 gram esrar, 1,1 gram eroin, 15 bin 898 adet emtia, 7 bin 900 paket kaçak sigara, 112 kutu ve 171 bin 820 tıbbi ilaç, 5 bin tıbbı ilaçlara ait bandrol, 716 cep telefonu, 38 güneş gözlüğü, 32 parfüm, 25 kilo çay, 14 akıllı saat, 16 elektronik malzeme, 2 bin 800 makaron ve 503 sikke ele geçirildi.

Şüphelilerden 18’i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin jandarma ve polisteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. DHA