Şişli’de AVM’deki cep telefonu hırsızı kamerada

Şişli'de masada unutulan telefonu çalan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Cep telefonunu alma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, Şişli’de bulunan bir AVM’de geçen pazar akşam saatlerinde meydana geldi. AVM’nin yemek katında yemek yiyen iki kadın masadan kalkarken cep telefonunu unuttu. Bu sırada arkadan gelen üç kişiden biri telefonu fark etti.

Şüpheli, bir süre gittikten sonra geri gelerek masanın üzerindeki cep telefonunu alarak uzaklaştı. Cep telefonunun olmadığını fark eden kadın, polise haber verdi. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri telefonun çalındığını tespit etti.

Güvenlik kamerasından eşkali tespit edilen şüpheli Ö.T. gözaltına alındı. Ö.T. serbest bırakılırken, cep telefonu sahibine teslim edildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

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