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Sokak arasında drift yapan otomobil kameralara yansıdı

Ataşehir'de sokak arasında drift yapan sürücü, park halindeki araçları teğet geçti. Sokağın caddeye bağlandığı noktada son anda duran otomobil, cadde üzerinden geçen taksiye çarpmaktan son anda kurtuldu.

Yayınlanma: 07:25 - 19 Mart 2022 Güncellenme:
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Gece saatlerinde Mevlana Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde 34 VB 0447 plakalı otomobil sürücüsü, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan zeminde aracı kaydırıp drift yaparak, tehlikeli anlara sahne oldu.

Park halindeki araçları teğet geçen otomobil, Dudullu Caddesi kesişiminde son anda durarak caddede ilerleyen taksiye çarpmaktan son anda kurtuldu. DHA

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