Sokak köpekleri ahıra dadandı: 19 hayvan öldü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 9 sokak köpeği, ilçe merkezinde girdikleri ahırda 19 küçükbaş hayvanı telef etti.

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Olay, Turgut Özal Mahallesi, Diyarbakır Caddesi 426’ncı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başı boş sokak köpekleri Abdurrahim Olcan’ın ahırına dadanarak hayvanlarına saldırdı. Köpeklerin saldırısında 4 keçi ve 15 keçi yavrusu telef oldu.

Geçimlerini hayvancılıkla sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Abdurrahim Olcan, etrafını çift katlı telle çevrilmiş olduğu hayvan ahırına ilçede başıboş dolaşan köpeklerin saldırdığını belirtti. Olcan, sabah namazından sonra hayvanları kontrol etmeye gittiğinde ahırda 9 tane köpeği gördüğünü ifade etti.

“KÖPEKLERİ ÖLDÜREBİLİRDİM AMA DOKUNMADIM VE ZARARIM OLDU”

Olcan, şunları söyledi:

“Köpekler, hayvanlarımı parçalamaya başlıyordu. Yüksek bir ses çıkarıp ahırın yanına gittiğimde köpekler, sağa sola kaçtılar. Ahırımda bulunan keçilerimden 4 tanesi ve 15 tane de keçi yavrusu telef oldu. Ahırımda kovaladığım köpekleri öldürebilirdim. Ama sokak hayvanları yasası sebebiyle dokunmadım ve zararım oldu.

İlçede dolaşan başıboş köpeklerin sayısı son aylarda çoğaldı ve şimdiye kadar herhangi bir önlem alınmış değil. Sokak köpekleri ilçede büyük sıkıntılara neden oluyor. Bunun için önlemlerin alınması gerekiyor. Hayvanlarımızın telef olmasından dolayı çok mağduruz.

Zaten maddi durumum iyi değil, geçimimi zor şartlar altında sürdürmekteyim. Ailece bu hayvanlara bakarak geçimimizi sağlamaya çalışmaktaydık. Bir yıllık tüm emeğimiz boşa gitti. Çoluk çocuğumuzun rızkı böylece ziyan oldu. Yetkililerden yardım talebinde bulunuyoruz.”

Kulp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası bölgeye giderek zarar tespiti çalışması yaptı. İHA

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