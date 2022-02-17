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Sokaklarda çıplak ayakla dolaştı, bankamatiklere saldırdı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün öğle saatlerinde sokaklarda çıplak ayak dolaşarak bankamatiklere saldırdığı iddia edilen kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 15:58 - 17 Şubat 2022 Güncellenme:
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Sokaklarda çıplak ayakla dolaştı, bankamatiklere saldırdı!

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gümbet Mahallesi'ndeki Ayaz Caddesi'nde bankamatiğe giderek şiddetli şekilde vurduğu ve zarar vermeye çalıştığı belirtilen 35 yaşındaki A.Ç. isimli kadın şikayet üzerine olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Bankamatiklere zarar verdikten sonra yaklaşık 500 metre yalın ayak yürüyen ve ayakta durmakta güçlük çeken kadının ifadesinde bankamatikten para çekerken işlemi yapamaması üzerine sinirlendiği ve kendini kaybettiği belirtildi.

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