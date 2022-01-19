Soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisini kurtardı

Samsun'da çorba içerken yediği ekmek parçasının soluk borusuna kaçmasıyla bir anda nefessiz kalan müşteriyi, işletme sahibi kurtardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çarşamba’da esnaf Mehmet Can, akşam yemeği için bir restorana gitti. Sipariş ettiği çorbayı içerken yediği ekmek parçası soluk borusuna kaçan Can, bir anda nefessiz kalıp masaya yığıldı.

İşletmeci Şevki Şahin de yüzüstü pozisyona getirerek, ekmeği çıkardığı müşterisini boğulmaktan kurtardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“İLK YARDIMIN ÖNEMİNİ ANLADIK”

Şevki Şahin, “Gülüyor sandık fakat ekmek, nefes borusuna kaçmış. Sırtına falan vurduk ama yığıldı. O an kaldırdım, yüzüstü pozisyona getirdim. Ağzından ekmeği aldık ve normale döndü her şey. Çok daha kötü olabilirdi. Askerde ve ehliyet sınavında aldığım ilk yardım bilgisiyle hareket ettim. Bu olaydan sonra ilk yardımın önemini bir kez daha anlamış olduk” dedi. (DHA)



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