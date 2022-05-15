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Son bluz için saç saça baş başa kavga ettiler

İstanbul Esenyurt’ta alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir mağazada, iddiaya göre son kalan bluz için iki kadın arasında kavga çıktı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayırıldı. 

Yayınlanma: 10:14 - 15 Mayıs 2022 Güncellenme:
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İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde geçen cuma günü , ‘crop’ adı verilen bir bluz türünden son kalan parçayı almaya çalışan iki kadın arasında tartışma başladı.

İki tarafında pes etmediği bluz olayı çok geçmeden kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların müdahalelerine aldırmadan mağazanın içinde birbirine saldıran kadınlar, güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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