SÖZCÜ’nün haberi sonuç verdi: Orman köylüsü kazandı

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in SÖZCÜ’ye yaptığı “Vatandaşlara tapu şoku: Devletin verdiği tapuyu orman müdürlüğü tanımıyor” şeklindeki açıklamanın WEB sitesinde manşetten yayınlanmasının ardından, yeni bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi duyuran Girgin, “Köylülerin direnişi kazandı, tebligatlar geçersiz” dedi.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in “Vatandaşlara tapu şoku: Devletin verdiği tapuyu orman müdürlüğü tanımıyor” şeklindeki SÖZCÜ'ye yaptığı açıklama sonuç verdi.

6 Şubat'ta SÖZCÜ WEB sitesinde manşetten yayınlanması ve vatandaşların direnişi sonrasında vatandaşlara gönderilen “Arazileri rıza-en terk edin” şeklindeki tebligatların geçersiz olduğunu Girgin yeni bir açıklamayla duyurdu.

Türkiye'nin bazı illerinde olduğu gibi Muğla'da da vatandaşların atadan kalma tapulu arazi ve evlerine Orman Müdürlükleri tarafından orman alanı içinde kalıyor gerekçesi ile “Rıza-en terk edin” şeklinde mektuplar göndermişti.

SÖZCÜ'ye konuyla ilgili açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Süleyman Girgin Muğla’nın Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Dalaman ilçeleri başta olmak üzere her ilçede sıkıntı yaşandığını, vatandaşların ‘Tapuyu veren devlet ama Orman Genel Müdürlüğü devletin verdiği tapuyu tanımayıp atadan, dededen kalan 1950 yılında tapuları verilen arazilerimize el koyuyor. Nereye gideceğiz’ dediklerini dile getirmişti.

AKP'Lİ VEKİL DE KATKI VERDİ

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, yeni açıklamasında, AKP'li Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in de katkı vermesiyle tebligatların geçersiz kılındığını belirtti.

Girgin, “Dalaman'ın Çöğmen Köyü'nde köylülerimizle yaptığımız görüşmeden sonra, durumu anlatmak için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Sayın Murat Kurum'u aradık. Vatandaşlarımızın 70 yıllık tapularına orman alanında kaldığı gerekçesiyle kısıtlama getirilmesine karşı bakanlığı göreve davet ettik.

Kendisi de ilgileneceğini söylemişti. Sonrasında AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in de katkısıyla, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ‘Çöğmen Köyü'ne gönderilen tebligatlar geçersizdir' diye bir açıklama yapıldı.

Günlerdir ne yapacağını bilemeyen, geceleri uyku uyuyamayan ve huzursuz olan köylülerimiz yapılan bu açıklamadan şu an itibariyle memnun. Ancak köylülerimiz, sorunun kökten çözülmesini talep ediyor” dedi.

İMARLI PARSELLER DE ORMAN ALANI İÇİNDE BIRAKILMIŞ

Yapılan açıklamanın olumlu bir gelişme olduğunu ancak bu sorunun sadece Dalaman, Menteşe, Köyceğiz ve Ula ilçeleriyle sınırlı kalmadığını belirten Girgin şunları söyledi:

“Bu tüm ülke geneline yayılmış bir sorundur. Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında Tebligatlarda her ne kadar ‘kısmen' vurgusu yapılmış olsa da tapuların yok sayılarak parsellerin tamamının orman olacağı yönünde bir algının oluştuğu anlaşılmıştır' denmektedir. Oysa ortada bir gerçek vardır.

Örneğin Menteşe'nin Gülağzı Mahallesi'nde, onaylanan imar planı neticesinde imar uygulaması işlemi gerçekleşmiş ve neticesinde 40 adet arsa vasıflı imar parseli oluşmuştur. Ancak imar planı onay sürecinde, Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan ön izinler geçersiz sayılmış, yine aynı kurumun yaptığı güncel çalışmalarda, geçmişte oluşan arsa vasıflı imar parselleri belirlenen orman tahdit sınırı ile orman alanı içerisinde bırakılmıştır.

Bu uygulama devlette devamlılık esastır ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Yine Menteşe-Bayır Mahallesi'nde kıdem tazminatı ve ailesinin desteği ile tapulu arsa alan bir vatandaşın da tapu kaydına orman olduğu gerekçesiyle kısıtlama konmuş ve yılların birikimiyle ev yapmak amacıyla aldığı arsa orman alanında bırakıldığı için vatandaşımız çaresiz kalmıştır.”

YETKİ KÖYLÜ LEHİNE KULLANILSIN!

28 Temmuz 2021'de Resmî Gazetede yayınlanan Turizm Teşvik Kanunu'na göre “Kültür ve Turizm Gelişme Bölgeleri dışında kalsa bile” orman arazilerinin “kamu yararı” kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına açılabileceğini hatırlatan Girgin,

“Yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilecek. İktidara çağrımız, orman alanlarını “'Kamu yararı' gerekçesiyle talana açacaklarına bu yetkiyi köylünün lehine kullanarak köylünün kadim arazilerinin orman sınırı dışında bırakılması için kullanmasıdır.

Çöğmen köylülerimiz ‘Tapulu arazilerinizi terk edin demek Türkiye Cumhuriyetini de terk edin' demektir. Biz nasıl veririz ata topraklarımızı, veremeyiz' şeklindeki sözlerini Türkiye'ye duyurdular ve belli bir sonuç aldılar. Köylülerimizi kutluyorum” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Vatandaşlara tapu şoku: Devletin verdiği tapuyu orman müdürlüğü tanımıyor