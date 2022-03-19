Suç makinesini sosyal medya paylaşımı ele verdi

Konya’da hırsızlık suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı ele verdi. Şahsın sosyal medyadan yaptığı paylaşımları tespit eden polis ekipleri kaldığı ikamete operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri son beş gün içinde yapılan başarılı operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 aranan şahsı yakaladı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda, cinayet, kasten yaralama, silahla yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve daha birçok suçtan aranan, 11 yıldan 36 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI TÜRKÜLER ELE VERDİ

Hırsızlık suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abuzer D. isimli şahsı aktif olarak kullandığı sosyal medya ele verdi.

Şahsın sosyal medya hesabından türkü söylediği video görüntüleri tespit eden ekipler, Abuzer D.'nin Karatay ilçesi Erler Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Adrese yapılan operasyonda yakalanan Abuzer D. gözaltına alındı.

TOPLAMDA 274 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN 11 ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda kesinleşmiş toplamda 274 yıl hapis cezası bulunan 11 kişi emniyetteki işlemlerini ardından cezaevine gönderildi.

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