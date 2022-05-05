Sulama kanalına düşen Mehmet öldü

Aksaray'da kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen 6 yaşındaki Mehmet Kav kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde meydana geldi. Babaannesi Gönül Kav’ın cenaze töreni için Afyonkarahisar’dan ailesiyle gelen Mehmet Kav, kuzeniyle sulama kanalı kenarında oynarken, korkulukların olmadığı yerden suya düştü. Bir süre suda çırpınan 6 yaşındaki Mehmet, gözden kayboldu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda hareketsiz bulunan çocuk önce Gülağaç Devlet Hastanesi’ ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Kav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)