Sultangazi’de terör operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da MLKP terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mert U.’nun, 8 Ağustos'ta güvenlik güçlerince Ağrı'da düzenlenen terör operasyonunda öldürülen Ulaş Alankuş'un, sözde intikam eylemi planladığı öne sürüldü.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM ekipleri terör örgütü MLKP’nin silahlı eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda, eylem hazırlığındaki şüphelinin Mert U. olduğu belirlendi. Araştırmalarda şüphelinin Sultangazi’de bir hücre evinde saklandığı tespit edildi. Gazi Mahallesi’ndeki hücre evi ile birlikte bir adrese daha 18 Ağustos gecesi baskın düzenlendi.

4 GÖZALTI

TEM operasyon timi ve özel harekat polisinin de yer aldığı operasyonda, Mert U., MLKP Merkez Komite üyesi Ebru Y., ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) İstanbul İl Başkanı Hatice Deniz A. ve terör örgütüne ev temin ettiği iddia edilen Nurcan G. gözaltına alındı. Ebru Y. dışındaki diğer 3 şüphelinin aynı adreste yakalandığı belirtildi.

BOMBA VE SİLAH

Polisin hücre evinde yaptığı aramada bir el bombası, 2 tabanca, çok sayıda mermi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

SURİYE’DE SİLAHLI EĞİTİM

TEM ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Mert U.’nun, MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması olan FESK(Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri) içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve terör örgütünün kamplarında silahlı eğitim almak amacıyla 2015’te Suriye'ye gittiği öne sürüldü.

Mert U.’nun 2019’da illegal yollarla Türkiye’ye girmeye çalışırken yakalandığı ve tutuklandığı belirtildi. Suriye’de terör örgütünün eğitim kamplarında aldığı eğitimlerin ardından sansasyonel bir eylem için Türkiye’ye döndüğü iddia edilen Mert U.’nun kısa süre önce tahliye olduğu öğrenildi.

POLİSE SALDIRI PLANI

TEM ekiplerince yakalanan Mert U.’nun, emniyet birimlerine silahlı ve bombalı eylem arayışında olduğu iddia edildi. Yakalanan şüphelinin 5 Ağustos’ta Ağrı'da düzenlenen operasyonda güvenlik güleriyle girdiği çatışma sırasında etkisiz hale getirilen MLKP terör örgütü üyesi Ulaş Alankuş’un sözde intikamını almak için plan yaptığı öne sürüldü.

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