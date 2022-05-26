Sürünerek girdikleri evden kapıyı kırarak çıktılar

Arnavutköy'de depo olarak kullanılan metruk bir eve sürünerek giren hırsızlar, yaklaşık 12 bin TL değerinde inşaat malzemesi çaldıktan sonra kapıyı kırarak dışarıya çıkıp kayıplara karıştı.

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Olay, geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Ayvaz Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir müteahhidin depo olarak kullandığı metruk bir evi gözüne kestiren hırsızlar, gündüz olmasına aldırış etmeden metruk eve yanaştı. Metruk evin kapısındaki delikten sürünerek içeriye giren hırsızlar, bir süre sonra çaldıkları yaklaşık 12 bin TL değerindeki inşaat malzemesini dışarıya çıkardı.

KAPIYI KIRARAK ÇIKTILAR

İnşaat malzemelerini çalan hırsızlar, sürünerek girdikleri evin kapısını kırarak dışarıya çıkıp kayıplara karıştı. Kapının kırık olduğunu gören müteahhitler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızların çalınan inşaat malzemelerini hurdacıya sattıkları tespit edildi. Müteahhitler kendilerine ait olan demirler, hurdacıdan parayla satın aldı. (İHA)

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