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Takla atan otomobil, durakta bekleyen minibüse çarptı!

Şişli'de refüje çarpan otomobil, takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Yayınlanma: 16:38 - 07 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İstiklal Sokakta ilerleyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak takla attı. Otomobil durakta bekleyen minibüse çarptı.

Sürücünün otomobil içinde sıkıştığını görenler yardıma koşup itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Takla atan otomobil çekici ile kaldırılırken kaza nedeniyle aksayan trafik normale döndü. (DHA)

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