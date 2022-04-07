Taksim’de aralarına alıp tekme tokat darp ettiler!

Taksim'de üç kişi, aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Taksim Meydanında geçen akşam, yolda yürüyen 3 kişi ile bir kişi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya döndü. 3 kişi aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darp etti.

Yere düşen kişi kendini savunmaya çalışsa da darp edilmekten kurtulamadı. Bir süre sonra 3 kişi olay yerinden koşarak kaçtı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)

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