Tarihi Leleg yolunda 88 kilometrelik zafer yürüyüşü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde doğa sporları tutkunları Çanakkale Şehitleri anısına 3 bin yıllık tarihi Leleg yolunda 88 kilometrelik parkurda 26 saat süren doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Doğa Sporları Kulübü (BODOSK) üyeleri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü kapsamında, 3 bin yıllık tarihi Leleg Yolu'nda zafer yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kulüp üyesi ve Dağcılık Federasyonu lisanslı sporcularından 6 kişinin katıldığı yürüyüş, 19 Mart günü Etrim Köyü'nden başladı. Leleg Yolu'nun tanıtımına katkı sağlamak, Bodrum halkını elde kalan son yeşil, tarih, kültür ve son dağlarla buluşturarak Bodrum’daki süregelen doğa kıyımına, doğal ve arkeolojik sit alanlarındaki ranta karşı da dikkati çekebilmenin de hedeflendiği yürüyüş; Etrim, Theangela Dağı, Kaplan Dağı, Alazeytin Kocadağ, Kışladağı, Devegüreşi Alanı, Yokuşbaşı, Pedasa, Çukursarnıç, Girelbelen, Dağbelen, Dereköy, İslamhaneleri ve Turgutreis rotalarında yapıldı.

Doğa tutkunları 26 saat süren yürüyüşü bugün sabah saatlerinde Turgutreis'te Amiral Turgut Reis Anıtı önünde tamamladı.