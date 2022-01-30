Tarihi tren istasyonları için imza sayısı 30 bine yaklaştı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kültürel ve tarihi mirasın simgesi olan, ancak atıl durumda bırakılan 6 istasyon binasının Kadıköylülerin görüşünü alarak müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaşam merkezine dönüştürmek üzere Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edilmesi çağrısında bulunarak imza kampanyası başlatmıştı. 35 bin imzanın hedeflendiği kampanyada sayı 30 bine yaklaştı.

Sozcu.com.tr

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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ilçede atıl bırakılan Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı istasyon binalarının Kadıköylülerin görüşünü alarak müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaşam merkezine dönüştürmek üzere Kadıköy Belediyesi'ne tahsis edilmesi çağrıda bulunmuş ve change.org' isimli internet sitesi üzerinden “Tarihi Tren İstasyonları Halkındır!” başlığıyla bir de imza kampanyası başlatmıştı.

Odabaşı kampanyaya çağrı videosunda “Bu imza kampanyası ile sizleri de bu süreçte Kadıköy Belediyesi'nin yanında durmaya davet ediyoruz. Ve bir kez daha yineliyoruz: Tarihi tren istasyon binaları halkındır!” dedi.

30 BİN İMZAYA YAKLAŞTI

22 Ocak’ta başlatılan ve 35 bin kişinin hedeflendiği imza kampanyasında 30 Ocak saat 13.30 itibariyle 29 bin 449 kişi imza ile destek oldu.

İSTASYONLAR DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞTI

Hızlı tren projesi kapsamında 19 Haziran 2013'te Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı durdurulmuş, hattın yeniden açılması altı yıl sonra 2019 yılında gerçekleşmişti. Ancak tarihi tren yolu üzerinde bulunan tarihi istasyonlar yeni projeye uygun olmadığı gerekçesiyle devre dışı bırakılmıştı.

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