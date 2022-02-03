TBMM Genel Kurulu’nda ‘gerici’ tartışması

TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sırasında HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, 'gerici' ifadesi tartışma yarattı. AKP milletvekilleri tepki gösterdikleri Ersoy için Meclis başkanvekilinden ceza verilmesini talep etti.

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TBMM Genel Kurulu’nda, Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sırasında tartışma çıktı. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, kanun üzerinde eleştirilerini dile getirirken AKP’ye yönelik ‘gerici’ ifadesini kullandı.

Ersoy devamında, “Bu toplumun aklını, bilincini ve vicdanını yok ediyorsunuz. Halkların birlikte yaşama, üretme, ortak bir gelecek kurma hedefini yok ediyorsunuz. Size neden ‘gerici’ diyoruz, biliyor musunuz? Çünkü sizler, ta 500 yıl geride kalmış Osmanlı’yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan” dedi.

AKP’Lİ VEKİLLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİ

AKP Konya Milletvekili Halil Yetmez, Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, oturdukları yerden Oya Ersoy’a, tepki gösterdi. AKP milletvekilleri sıralarından ‘terbiyesiz’, ‘hadsiz’, ‘sözlerini geri al’ diye seslendi.

AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Meclis kürsüsünde bu milletin kahir ekseriyetinin inancına açıkça hakaret edilmektedir. Bu, bir suçtur, gereği yapılmalıdır” dedi.

AKP’li milletvekilleri, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’ten iç tüzük kurallarını işleterek HDP’li Ersoy’a sözleri nedeniyle ceza verilmesini talep etti.

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise, “TBMM’de kutsal değerlerimize kimseye laf ettirmeyiz. Herkes haddini, hududunu bilecek” diye konuştu.

BİR TEPKİ DE MHP’DEN

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de HDP’li Oya Ersoy’un sözlerine tepki göstererek, şunları söyledi:

* 500 yıl önceki Osmanlı’nın kurallarıyla, kaidesiyle 1500 yıl önceki bir takım dini kurallarla ki İslamiyet’i tamamen bir dogma kalıplar içerisine sokarak dinimizin hiç olmadığı şekilde gösterilmesi ve ‘2 bin 500 yıllık Orta Asya masalları’ denilerek de kültür medeniyet köklerimizin adeta neredeyse tamamına yönelik olarak provokatif bir konuşma yapılmıştır.

* Dolayısıyla, burada ifade edilen hususları asla ve asla kabul etmek mümkün değildir. Bu hususta biz, bu konuşmayı kınadığımızı ifade etmek istiyoruz.

“KATİL ÖCALAN”

Görüşmeler devam ederken, bu kez HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın sözleri yeni bir tartışma yarattı. Öcalan’ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a selam göndermesi MHP’li Levent Bülbül’ün tepkisine neden oldu. Bülbül, “Katil Öcalan, Katil Öcalan” diyerek tepki gösterdi. DHA