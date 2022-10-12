TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

Akademik Geriatri Derneği kurucularından Prof. Dr. Meltem Halil, "65 yaş üstü nüfusun dramatik artışını görebiliyoruz. Özellikle Ege, Marmara ve kuzey bölgelerde yaşlı nüfusumuz oldukça yoğunlaşmaya başladı." dedi.

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TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığında toplandı. Kaya, ailenin toplumun temeli olduğuna işaret ederek, Türk kültüründe yaşlıların ailedeki önemli rolüne dikkati çekti.

BAKIMEVLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Modern dünyada bazı ailelerin, büyüklerin bakımını üçüncü kişilere veya bakımevlerine bıraktığını belirten Kaya, bu durumun ailenin temelindeki en önemli değerin eksik kalmasına yol açtığını vurguladı. Kaya, “Günümüzde boşanmaların artması, aile bütünlüğünün korunamamasının en önemli nedenlerinden birisi de aile büyüklerinin, aile üzerindeki etkisinin azalması ya da hiç olmamasıdır.” diye konuştu.

YAŞLI NUFÜS GİDEREK ARTIYOR

Akademik Geriatri Derneği kurucularından Prof. Dr. Meltem Halil, komisyona yaptığı sunumda, Türkiye’de yaşlı nüfus oranının giderek artmaya başladığını dile getirerek, “Şu anda yüzde 10’lara varmış 65 yaş üstü nüfusumuz var. Bunun önümüzdeki yıllarda yüzde 25-30’lara kadar çıkacağını biliyoruz. 85 yaş üstü nüfusumuz 500 binlerde, 90 yaş üstü ise yaklaşık 200 bin kişi. Bu artış hem kadın hem erkek cinsiyette gözleniyor. 65 yaş üstü nüfusun dramatik artışını görebiliyoruz. Özellikle Ege, Marmara ve kuzey bölgelerde yaşlı nüfusumuz oldukça yoğunlaşmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

Geriatrinin 65 yaş üstü kişilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenen bilim olarak tanımlandığını dile getiren Halil, Türkiye’de 200 civarında geriatrist bulunduğunu, bunların doğru istihdam edilmediğini söyledi.

Halil, hastanede kalan yaşlıların özel bakım planlarında eksiklikler görüldüğünü, geriatrik sendromlara yönelik farkındalığın az olduğunu ve ülkede yaşlı dostu hastanelerin bulunmadığını anlattı. Halil, huzurevi ve bakımevinde kalan yaşlıların karşı karşıya kaldıkları sorunları sıraladı.

Akademik Geriatri Derneği üyesi Dr. Özgür Kara ise yaşlıların tedavilerinin sağlanması için eğitim ve araştırma hastaneleri bünyesinde merkezler kurulmasına yönelik bir proje hazırladıklarını, bu projeyi gelecek hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sunacaklarını kaydetti.

Koca’nın onay vermesi halinde bu merkezlerin gelecek yıl başından itibaren pilot uygulama olmadan doğrudan hizmete gireceğini dile getiren Kara, bu merkezlerde geriatri uzmanının yanı sıra psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve hemşirelerin bulunacağını söyledi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yetkilileri de komisyona sunum yaptı. (AA)

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