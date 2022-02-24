Tefeci operasyonu: 9 gözaltı

Mersin’de polisin ‘tefecilik ve yağma’ suçlularına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 9 zanlı yakalandı. Zanlılarla birlikte suç unsuru çok sayıda malzeme ve doküman ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilik ve yağma suçlarını işleyen şahısları takibe aldı. Uzun süren teknik takip çalışmaları sonucunda belirlenen adreslere yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 14 adrese şafak operasyonu düzenlenirken, S.F., R.F.. İ.F., M.F., İ.F., R.F., H.B., B.D. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 10 mermi, 3 senet, müştekilere ait tapu senetleri ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

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