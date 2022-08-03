Telefon kavgası sonrası Suriyeliler sınır dışı edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Suriye uyruklu kişiler arasında cep telefonu alışverişi nedeniyle çıkan kavgada, 9 şüpheli gözaltına alındı. Suriyelilerden 6'sı sınır dışı edildi.
Olay, 31 Temmuz’da öğle saatlerinde Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu kişiler, cep telefonu alışverişi nedeniyle sokakta tartışmaya başladı.
Tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalık dağılırken, polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
SINIR DIŞI EDİLDİLER
Kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı, ‘Kamu düzenini tehdit’ suçundan Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü. 6 kişi, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. (DHA)