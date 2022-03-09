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Temizlediği ruhsatsız tabancası ateş aldı: 3 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde M.K., ruhsatsız tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kendini sol elinden, kızı Z.D.'yi  karın bölgesinden, yeğeni M.D.'yi ise sol bacağından yaraladı. Z.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Temizlediği ruhsatsız tabancası ateş aldı: 3 yaralı

Olay, 17.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.K., ruhsatsız tabancasını temizlediği sırada silah bir anda ateş aldı.

Silahın ateş alması sonucu M.K. sol elinden, odada bulunan kızı Z.D. karın bölgesinden, yeğeni M.D. ise sol bacağından yaralandı. Yaralılar, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

M.K. ve M.D.’nin tedavileri sürerken, ameliyata alınan Z.D.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. DHA

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