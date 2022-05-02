Tilkiye çarpmamak için takla attı: 5 yaralı

Kırıkkale'de hafif ticari araç sürücüsü, yola fırlayan tilkiye çarpmamak için manevra yapınca takla attı. Hurdaya dönen araçta aynı aileden 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

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Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerinde 14.30 sıralarında Uğur Metin idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün tilkiye çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla yoldan çıktı

Defalarca takla atan araçtaki sürücü Uğur (42), eşi Satı (41), çocukları Umut (16), Arda (16) ve Poyraz (2) Metin yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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