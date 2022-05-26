Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Trakya’da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. (DHA)