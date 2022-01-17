Trans birey cinayetiyle ilgili 2 gözaltı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşadığı apartmanın girişinde, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan trans birey cinayetiyle ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

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Olay dün 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartman girişinde bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce yapılan incelemelerde, apartmanda yaşayan trans birey Günay Özyıldız'ın (48) ensesinden bıçaklandığı belirlendi.

Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri Özyıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Özyıldız'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak olayla ilgili 2 şüpheliyi belirledi. Yapılan çalışma kapsamında olayı gerçekleştirdiği düşünülen Ö.A. (20) ve olay yerine beraber geldikleri belirlenen Z.A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.