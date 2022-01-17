Trans birey yaşadığı binanın girişinde ölü bulundu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yaşadığı apartmanın girişinde hareketsiz yatan trans bireyin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken, polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartman girişinde bir kişinin yerde yattığını görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce yapılan incelemelerde, apartmanda yaşayan ve trans birey olduğu ileri sürülen Günay Özyıldız'ın (48) ensesinden bıçaklandığı belirlendi. Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri çağırıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri Özyıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Özyıldız'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cinayetin kim veya kimler tarafından işlediğine dair polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. (İHA)