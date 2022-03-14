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Tüfeğini temizlerken kendi vurdu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfeğini temizlerken kendini vuran şahıs ağır yaralandı.

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Tüfeğini temizlerken kendi vurdu

İlçeye bağlı Danişmend Gazi Mahallesi Yerli Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, M.Ş. (30) tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu.

Ailesinin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz adam ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. (İHA)

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