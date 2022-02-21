Tülin’in cinayet şüphelisinden pes dedirten savunma!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde birlikte yaşadığı Faruk Şahin tarafından öldürülen Tülin Çetin toprağa verildi. İfadesinde eşofmanının cebindeki tabancanın yere düşüp ateş aldığını öne süren Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Akçakoca ilçesi, Hacıyusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Faruk Şahin ile birlikte yaşadığı Tülin Çetin’in yaşadığı evden silah seslerini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden vurulan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tülin Şahin, kurtarılamadı.

Çetinin cenazesi, otopsinin ardından anne ve babasının Düzce Şıralık Mahallesi’ndeki evine getirildi. Çetin, Şıralık Mahallesi Camii’nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

‘BİR TARTIŞMA YA DA KAVGA OLMADI’

Gözaltına alınan Faruk Şahin, emniyetteki ifadesinde, “Tülin ile aramızda herhangi bir tartışma ya da kavga olmadı. Zaten olsa komşularımız duyardı. Eşofmanımın cebinde bulunan silah yere düşünce patladı. Tülin bir anda yere yığıldı. Panikle ne yapacağımı düşünürken bir anda karşımda sağlık ekiplerini gördüm” dedi.

Tabancanın ruhsatsız olduğu tespit edilirken, Faruk Şahin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. DHA

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