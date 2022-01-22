Kuzey Marmara yolundaki tünelde TIR kazası

Çatalca Tüneli'nde önündeki TIR'a, çarpan TIR'ın şoförü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle tünel bir süre trafiğe kapandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevki Çatalca Tüneli Edirne istikametinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, önünde seyir halinde olan başka bir TIR’a çarptı. Kaza sonucu TIRın sürücüsü aracın içinde sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza enkazının kaldırılması için tüneli kısa süreliğine ulaşıma kapadı. Kazaya karışan TIRların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. DHA

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