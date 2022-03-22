Ümraniye’de çalışır halde bırakılan otomobili çaldılar

Ümraniye'de sahibinin çalışır halde bıraktığı otomobil, 2 şüpheli tarafından çalındı. Şüphelilerden biri yakalanırken, hırsızlık anları kameralara yansıdı.

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Ihlamurkuyu Mahallesi’nde 20 Şubat’ta bir kişi, otomobilini çalışır halde bırakarak, manava girdi.

2 hırsız otomobile binerek, uzaklaştı. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin G.B. ve S.B. olduğunu tespit etti.

G.B., Tuzla Şifa Mahallesi’nde yakalandı. Şüphelinin 35 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. G.B. “Oto Hırsızlığı” ve “İşyerinden Hırsızlık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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