Üzerine televizyon düşen çocuk kurtarılamadı!

Konya’da üzerine televizyon düşmesi sonucu yaralanan 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Azerbeycan Sokak üzerinden bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu ailenin 3 yaşındaki çocuğu Meral El Hıdır'ın üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle televizyon düştü.

Televizyon düşmesi sonucu ağır yaralanan Meral El Hıdır, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Meral El Hıdır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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