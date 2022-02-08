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Van’da 130 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın Muradiye ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında 130 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayınlanma: 13:52 - 08 Şubat 2022 Güncellenme:
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Şubat günü saat 02.30 sıralarında şüphe üzerine bir kamyonun durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Durdurulan kamyonun kasasında, ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 130 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen yakalanmıştır. Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiş olup, S.A. isimli kamyon şoförü gözaltına alınmıştır” denildi. İHA

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