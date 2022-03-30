Velilerin okul önündeki kavgasında kan aktı

Gaziantep'te bir okulda öğrenciler arasında çıkan tartışmaya veliler de dahil olunca silahlı kavga çıktı. Okul önünde çıkan silahlı kavgada bir veli silahla omuzundan yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesinde Aslı Alevli İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce öğrenciler arasında yaşanan tartışmaya veliler de dahil oldu. Olaya velilerin de dahil olmasıyla okul önünde veliler arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, BİR VELİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri silah çıkarak etrafa rastgele ateş açtı. Bu sırada mermilerden birinin isabet ettiği Selçuk Ç. (45) isimli veli omuzundan yaralandı. Yaralı veli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 KİŞİ ARANIYOR

Yaşanan olay sonrası okul önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olaya karıştığı tespit edilen 5 şahsi yakalamak için çalışma başlatıldı.

ÖĞRENCİLERİN DERSTE OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Öğrencilerin derste olduğu esnada okul önünde meydana gelen olayda şans eseri öğrenciler zarar görmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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