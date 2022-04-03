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Vücudunun yüzde 40’ı yandı, durumu kritik

Diyarbakır'da çalıştığı atölyede tiner kutusunun patlaması sonucu vücudunun yüzde 40'ında yanıklar oluşan M.B.'nin (13) hayati tehlikesi sürüyor.

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Vücudunun yüzde 40’ı yandı, durumu kritik

Olay, 1 Nisan’da akşamı Kayapınar ilçesi, Huzurevleri Mahallesi’ndeki bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan M.B. adlı erkek çocuk, tiner kutusunun patlaması sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

13 yaşındaki M.B., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 40’ında yanık oluşan M.B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

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Çocuk Dicle Üniversitesi Diyarbakır Polis Sağlık