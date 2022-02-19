Yağmur sonrası kayganlaşan yol kazaya neden oldu
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR refüje çıkarak durabildi. Kazada TIR sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesinde dün saat: 18.00 sıralarında K.Y. idaresindeki TIR, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak durabildi.
Kazada sürücü K.Y. sırt bölgesinden hafif şekilde yaralandı. Yaralı Manisa Şehir Hastanesine sevk edilirken bir süre trafiğe kapatılan yol TIR’ın çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. İHA