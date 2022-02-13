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Yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan öldü

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde, Necati Karakuş(40) yalnız yaşadığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan öldü

Çelikhan’a bağlı Kurudere Mahallesi’nde yalnız yaşayan Necati Karakuş’tan haber alamayan yakınları evine gitti.

Karakuş’u evde hareketsiz halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin kontrolünde Karakuş’un öldüğü belirlendi.

Güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından morga kaldırılan Karakuş’un yapılan otopsisinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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