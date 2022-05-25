Yanan araç yokuşta kaydı, alevler otomobile ve ağaca sıçradı

Ankara'da, otomobilde çıkan yangın, yokuşta kayıp duvara çarpmasıyla park halindeki otomobile ve ağaca sıçradı. Alevler, ekipler tarafından güçlükle söndürüldü.

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Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi 297’nci Sokak’ta, Tuzluçayır İlkokulu önünde, seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın başladı.

Alevleri fark eden sürücü, otomobili sağa çekip, söndürme tüpüyle müdahale etti ancak kontrol altına alamayınca yanından uzaklaştı. Alevlerin sardığı otomobil, yokuş aşağı kayarak apartmanın bahçe duvarına çarptı. Araçtan yükselen alevler, duvarın önünde park halindeki otomobil ile bahçedeki ağaca da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı diğer otomobil ile ağacın bir kısmı da yandı. (DHA)

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