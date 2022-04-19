Yanan TIR’da sıkışan sürücüyü arkadan çarpan TIR’ın şoförü kurtardı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolunda bariyerlere çarpıp alev alan TIR'a arkadan gelen TIR çarptı. Yanan araçta sıkışan sürücüyü, çarpan TIR'ın şoförü kurtardı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaza saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Çenedere mevkisinde meydana geldi. Uğur Kara yönetimindeki 34 UB 5031 plakalı boş bira kutusu yüklü TIR, bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Bu sırada aynı yöne giden Musa Şahin idaresindeki TIR, kaza yapan TIR’ın dorsesine çarptı. Yanan TIR’ın sürücüsü Uğur Kara, Musa Şahin tarafından alevler içerisinde kalan TIR’dan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Kara, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Ulaşıma kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçlarla ile söndürme çalışmaları sırasında konteynerden çıkarılan boş bira kutularının kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı.

ÇARPTIKTAN HEMEN SONRA YANMAYA BAŞLADI

Diğer aracın şoförünü sıkıştığı yerden çıkaran Musa Şahin, TIR beni solladı, solladıktan sonra kaymaya başlayıp bariyerlere vurdu. Bariyere çarptıktan hemen sonra yanmaya başladı, ben de ona çarpmamak için aniden fren yaptım yavaş bir şekilde çarptım. İndim ve arkadaşı sıkıştığı yerden çıkardım. Çok süratli değildi, yağmur nedeniyle yol zaten kayıyordu. Onun da yapacak bir şeyi yoktu, benim de yapacak bir şeyim yoktu. Ucuz atlattık dedi. (DHA)

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