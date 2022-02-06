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Yangında çöken ahşap evinde can verdi 

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Coşkun Türkavcı (49), yangın sonrası kısmen çöken 2 katlı ahşap evinde hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 13:31 - 06 Şubat 2022 Güncellenme:
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Sorkun köyünde, Coşkun Türkavcı’ya ait 2 katlı ahşap evde, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, evi kısa sürede sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Kısmen çöken evin enkazında kalan Coşkun Türkavcı’nın ise cansız bedenine ulaşıldı. Savcılığın incelemesi sonrası Türkavcı’nın cesedi, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Coşkun Türkavcı’nın çocukları ile eşinin, yangın sırasında ilçe merkezindeki evlerinde olduğu öğrenildi. (DHA)

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