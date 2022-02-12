Yayalara yol vermek için duran otomobile çarptı: 2 yaralı

Edirne'de, yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Atatürk Bulvarında Salih Karabacak, yaya geçidinde yayalara yol vermek için 22 SA 101 plakalı otomobiliyle durdu. Bu sırada aynı yöne giden Hüseyin Girgin yönetimindeki 17 HT 785 plakalı otomobil, arkadan Karabacak’ın otomobiline çarptı.

Kazada, her iki sürücünün yanlarında bulunan oğulları Burak Karabacak ile Mesut Girgin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA

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